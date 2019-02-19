Один військовослужбовець поранений упродовж дня на Донбасі – штаб

Один український військовослужбовець зазнав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 19 лютого, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 7 разів – із застосуванням, із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження», – заявили у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі населеного пункту Василівка, неподалік Ясинуватої. Інформації про обстріли з ресурсів бойовиків «ЛНР» немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.