Троє військових поранені на Донбасі 18 лютого – штаб

Троє українських військових поранені внаслідок бойових дій на Донбасі 18 лютого, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, минулої доби підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібрів 120 і 82 міліметри.

Увечері 18 лютого штаб повідомляв про чотирьох поранених військових унаслідок бойових дій. В ООС не пояснювали зміну даних про кількість постраждалих.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі сіл Спартак, Саханка, Пікузи та Торецьк. Інформація з ресурсів бойовиків «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.