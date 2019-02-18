Штаб ООС повідомив про захоплення «диверсанта»

Група Сил спеціальних операцій, що входить до складу Об’єднаних сил, сьогодні захопила в полон бойовика на Донбасі. Про це повідомили у штабі ООС.

«Бійці-спецпризначенці, які діяли у смузі оборони однієї з бригад на Північному напрямку, завчасно виявили висування ворожої ДРГ до наших спостережних постів. В ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, одного захоплено в полон», – мовиться в повідомленні.

У штабі зазначили, що захопленого бойовика наразі допитують.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.