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18 Лютий 2019, Київ 08:57
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі 17 лютого – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

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Один український військовий отримав легке поранення внаслідок обстрілів на Донбасі 17 лютого, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі західної частини Донецька, села Крута Балка, смуг від Водяного до Торецька та від Лебединського до Саханки. Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Як бойовики поширюють фейки про Україну?
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Як бойовики поширюють фейки про Україну?

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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