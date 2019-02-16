Один український військовий поранений за поточну добу на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про два обстріли позиції українських військових поблизу Авдіївки на Донеччині за період із 00.00 до 18.00 16 лютого.

За цією інформацією, один український військовий зазнав поранення.

Представники угруповання «ДНР» станом на ранок заявляли про 19 обстрілів їхніх позицій та поранену цивільну жінку у Докучаєвську за минулу добу. Новіших даних від них наразі немає. Угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявляють про 9 обстрілів їхніх позицій за добу з 15 на 16 лютого, ці дані наразі також не оновлювались.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.