Штаб ООС повідомляє про два порушення «досягнутих домовленостей» на Донбасі за добу

У зоні бойових дій на Донбасі 29 серпня зафіксували два порушення «досягнутих домовленостей» з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – йдеться в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, додали в штабі. Крім того, наголосили: «Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки».

В підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» твердять про застосування українськими військовими 29 серпня стрілецької зброї в напрямку села Соснівське в Новоазовському районі. А в підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» ще не подавали своїх даних щодо ситуації на фронті минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.