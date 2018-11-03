За минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ВСУ – штаб

Упродовж минулої доби, 2 листопада, бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Один раз бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Павлополя. Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, чим вже вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів на визначені відстані», – ідеться у повідомленні.

За інформацією штабу, ніхто з особового складу Об'єднаних сил не постраждав.

«Від початку доби ворог, із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів прицільний вогонь неподалік Широкиного. Втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, протягом 2 листопада, одного з окупантів було поранено», – розповіли у штабі.

У озброєному угрупуванні «ДНР» заявили про 19 обстрілів з боку українських військових. «При обстрілі застосовувалися міномети калібром 82 мм, озброєння БМП і БТР, гранатомети, зенітні установки і крупнокаліберну стрілецьку зброю», – ідеться у повідомленні.

У аналогічному угрупуванні «ЛНР» заявили про два обстріли, нібито вчинені ВСУ. «Обстрілу піддалися райони села Жолобок і пам'ятника князю Ігорю у Станиці Луганській», – зазначають бойовики.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.