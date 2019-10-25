Ситуація на Донбасі: 3 поранених українських військових, 9 обстрілів з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі 25 жовтня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. «Один – унаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій», – уточнюється в повідомленні.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі Василівської насосної станції під Ясинуватою. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 25 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.