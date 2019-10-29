Ситуація на Донбасі: 16 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 28 жовтня та в перші години 29 жовтня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 16 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і зброю, заборонену мінськими домовленостями. Ще один обстріл позицій ЗСУ відбувся після півночі 29 жовтня, ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 28 жовтня. В угрупованні «ДНР» увечері 28 жовтня повідомили про загибель одного бойовика на півночі Горлівки, в селищі Зайцеве, внаслідок обстрілу з боку українських військових.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.