У зоні бойових дій на Донбасі 9 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, з початку доби підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про смерть одного з бойовиків унаслідок обстрілу з боку ЗСУ в районі села Нижнє Лозове.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.