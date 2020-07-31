Бойовики стріляли біля Водяного і Південного на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 31 липня російські гібридні сили двічі порушили режим тиші, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Постріли з автоматичного станкового гранатомета пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю», – ідеться у вечірньому зведенні.

У штабі стверджують, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали, втрат серед особового складу немає.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 31 липня.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Втім, українські військові щодня повідомляють про поодинокі порушення режиму припинення вогню.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.