Двоє українських військових зазнали поранень на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 13 березня зазнали поранень двоє українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь двічі – поблизу Авдіївки та Мар’їнки в Донецькій області. Про ці ж обстріли та їхні наслідки йшлося в денному повідомленні міністерства оборони України.

«На обстріли противника наші захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» 13 березня звинуватили українських військових у ранковому обстрілі поблизу Ясинуватої.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що ЗСУ обстріляли школу в контрольованому бойовиками селищі Золоте-5. Українські військові повідомляють про причетність бойовиків до цього інциденту, внаслідок якого втрат серед цивільних немає.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.