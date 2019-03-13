На Донбасі з початку доби поранені двоє військових – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що з початку поточної доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнали двоє українських військовослужбовців.

«Напруженою залишається ситуація на Донецькому напрямку, де від початку доби відбулося 2 обстріли. З 7:20 ранку російсько-окупаційні війська почали обстрілювати опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Авдіївки. Противник протягом 55 хвилин з боку окупованого Мінерального вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А близько 11-ї години в районі Мар’їнки зафіксовано обстріл наших позицій ворожим снайпером», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Міноборони, поранених військових евакуювали до медичних закладів.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі територій поблизу Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в шести обстрілах територій, захоплених бойовиками на Луганщині, за минулу добу.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.