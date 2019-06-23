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23 Червень 2019, Київ 21:26
Новини | Події

На Донбасі з початку доби поранені двоє українських військових – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 23 червня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, у тому числі з використанням заборонених Мінськими угодами мінометів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не подавали зведених даних про бойові дії 23 червня. Натомість бойовики, які контролюють Донецьк, заявляють, що під мінометним обстрілом із боку ЗСУ опинилося селище Доломітне на півночі Горлівки.

Бойовики обстрілюють українську армію на Донбасі
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Бойовики обстрілюють українську армію на Донбасі

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Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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