Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Травень 2019, Київ 08:02
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики 9 травня 14 разів порушили режим припинення вогню

Дивитись коментарі

Один український військовий поранений на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українські військові заявили, що підтримувані Росією бойовики 9 травня 14 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 9 травня. Водночас в угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох порушеннях режиму тиші на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG