Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українські військові заявили, що підтримувані Росією бойовики 9 травня 14 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 9 травня. Водночас в угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох порушеннях режиму тиші на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.