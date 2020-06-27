На Донбасі за день один український військовий загинув, двоє поранені – штаб

Один український військовий загинув внаслідок розриву боєприпасу біля Старогнатівки, ще один отримав поранення, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 27 червня.

«Поблизу Старогнатівки, внаслідок розриву невідомого боєприпасу, постраждало два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу», – йдеться в заяві.

Ще один сапер, як раніше повідомляв штаб, отримав вогнепальне осколкове поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої в районі Мар’їнки.

«Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Решта обставин з’ясовується», – зазначено в зведенні.

Крім того, штаб зафіксував п’ять обстрілів з боку підконтрольних Росії незаконних збройних угруповань. Обстріли велися в тому числі з використанням артилерійської системи калібрів 122, 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Обстріли зафіксували в районі Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Гранітного та Світлодарська.

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Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» вранці 27 червня звинуватило Збройні сили України в обстрілів окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв за цей день не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.