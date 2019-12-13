ООС: Росія систематично ігнорує домовленості «нормандської четвірки» про стале припинення вогню

Росія систематично ігнорує домовленості лідерів країн «нормандської четвірки» про стале припинення вогню, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, російські гібридні сили чотири рази порушили режим тиші 13 грудня. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 13 грудня.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня і підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зазначила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.