Бойовики дотримувалися перемир’я 9 вересня – ООС

Контрольовані Росією сили дотримувалися перемир’я 9 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Так само військові не фіксували обстрілів 10 вересня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії минулої й поточної доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.