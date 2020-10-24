Минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Впрождовж минулої доби, 23 жовтня, бойовики на Донбасі два рази порушили домовленості про припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень у лавах ОС не було.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, йдеться в повідомленні, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські військові додали, що «продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю».

Угруповання «ДНР» заявило, що українські військові минулої доби «обстріляли із гранатомета район села Спартак», «з мінометів – село Дзержинське».

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 23 жовтня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.