У штабі ООС повідомили про зафіксоване порушення

18 вересня на Донбасі зафіксували «одне порушення режиму припинення вогню» з боку російських гібридних сил, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«На Луганщині здійснив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території, передали на знищення 1692 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків».

Українські військові, заявляє пресцентр ООС, контролюють ситуацію.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі села Новоласпи в Донецькій області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».