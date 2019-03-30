Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2019, Київ 00:25
Новини | Політика

Дільниці на лінії розмежування на Донбасі охороняють понад 260 поліцейських – МВС

Виборчі дільниці поблизу зони бойових дій охоронятимуть понад 260 поліцейських

Дивитись коментарі

Виборчі дільниці на лінії розмежування на Донбасі охоронятимуть понад 260 поліцейських. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«У прифронтових районах Донеччини розташовано дві окружні виборчі комісії (село Зайцеве, місто Мар’їнка) та 130 виборчих дільниць, із яких 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців. Для їх цілодобової охорони та забезпечення публічної безпеки в день виборів задіяні максимальні сили поліції. Вони несуть службу в рамках операції Об’єднаних сил», – мовиться у повідомленні.

У МВС нагадали, що на території Луганської області 27 виборчих дільниць розташовані на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 – в Станично-Луганському та 13 – в Новоайдарському районах.

Вибори президента України відбудуться завтра, 31 березня. Виборчі дільниці відчиняться о 8:00.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вибори-2019. Репортаж із зони ООС

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG