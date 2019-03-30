Дільниці на лінії розмежування на Донбасі охороняють понад 260 поліцейських – МВС

Виборчі дільниці на лінії розмежування на Донбасі охоронятимуть понад 260 поліцейських. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«У прифронтових районах Донеччини розташовано дві окружні виборчі комісії (село Зайцеве, місто Мар’їнка) та 130 виборчих дільниць, із яких 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців. Для їх цілодобової охорони та забезпечення публічної безпеки в день виборів задіяні максимальні сили поліції. Вони несуть службу в рамках операції Об’єднаних сил», – мовиться у повідомленні.

У МВС нагадали, що на території Луганської області 27 виборчих дільниць розташовані на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 – в Станично-Луганському та 13 – в Новоайдарському районах.

Вибори президента України відбудуться завтра, 31 березня. Виборчі дільниці відчиняться о 8:00.