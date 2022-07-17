Російські війська атакували 15 населених пунктів Донеччини – поліція

Російські війська вдарили по 15 населених пунктах Донеччини, є жертви, повідомляє пресслужба Національної поліції.



За повідомленням, війська РФ завдали 22 удари, били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню «Ураган», «Смерч», артилерією.



У поліції інформують, що російські війська обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне.



Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів – 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.