Через російські обстріли Донеччини загинули три людини, ще 12 поранені – ОВА

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули три людини, ще 12 поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 у Вдалому та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення», – написав він в телеграмі.



Павло Кириленко додав, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по навчальних закладах.



«Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.



У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники», – повідомив він.



За даними Генштабу ЗСУ, російські війська минулої доби завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська. Також вони не припиняють обстріли на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.