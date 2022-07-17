На Слов’янському напрямку ЗСУ завдали втрат військам РФ, вони припинили просування і відійшли – Генштаб

Російські війська намагались просуватись в напрямку Верхньокам’янки – отримали відсіч, зазнали втрат та відійшли, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, також на Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Війська РФ завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.
У Генштабі повідомляють, що на Південнобузькому напрямку зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших.
На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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