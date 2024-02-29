На Донеччині російська авіабомба поцілила у будинок, постраждали троє людей – прокуратура

На Донеччині у Бахмутському районі внаслідок авіаудару російських військ троє людей зазнали поранень, повідомляє у фейсбуці пресслужба обласної прокуратури.

За даними прокуратури, о 16:50 російська армія завдала авіаудару, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по селищу Щербинівці Бахмутського району – авіабомба поцілила у приватний житловий будинок, зруйнувавши його вщент.



«Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення троє громадян. Жінку 63 років, яка під час обстрілу перебувала в будинку, госпіталізували з мінно-вибуховою і черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку й серцевим нападом. Також зазнали тілесних ушкоджень її 65-річний чоловік та їхній сусід 76 років, які перебували на вулиці. Останнього доставили до медичного закладу з кровотечею і наразі його стан стабілізовано», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що також пошкоджені щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських споруд.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.