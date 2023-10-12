Двоє людей, зокрема дитина, загинули, семеро поранені на Донеччині через обстріли РФ – ОГП

На Донеччині через чергові обстріли з боку російських військ загинули двоє людей, серед яких – 11-річна дитина, ще семеро людей – поранені, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 12 жовтня 2023 року російська армія обстріляла місто Авдіївку. Осколкових поранень зазнали чоловік 58 років і 61-річна жінка. Також окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат зазнав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили із множинними рваними ранами», – йдетьси у повідомленні.

Під російськими обстрілами опинилося також село Галицинівка Покровського району, там внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х і жінка 62-х років. А в Гірнику Покровського району від влучань російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять травмований, йдеться у повідомленні.

В ОГП повідомили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.