Російські військові з «Градів» вдарили по Донеччині, поранені люди – ОГП

Російські військові 29 грудня з «Градів» та артилерії атакували населені пункти на Донеччині, постраждало 5 людей, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними відомства, сили РФ обстріляли з артилерії Красногорівку. Російські снаряди влучили по приватному сектору, де дістали поранення 41-річний чоловік та жінка 83 років. Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку, зазначили в ОГП.

«Також під прицілом окупантів вкотре опинилося м. Авдіївка. Від влучання засобів ураження по домоволодінню отримав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські військові вдарили по місту Торецьк, унаслідок чого на власному подвір’ї отримала осколкові поранення та перелом ноги жінка 60 років, її відвезли до лікарні, повідомили в Офісі генпрокурора.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.