ОВА: через сьогоднішні обстріли на Донеччині поранені вісім людей

Щонайменше вісім людей поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його даними, п’ятеро із них зазнали поранень у Дружківці. Там пошкоджені сім приватних будинків, два склади, автосервіс і три автівки.



Також по одній людині поранено у Шандриголовому Лиманської громади, Добропіллі та Костянтинівці, додав Філашкін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



