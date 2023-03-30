Обстріли на Донеччині: один цивільний загинув, п’ятеро поранені – ОВА

Один цивільний житель загинув, ще п’ятеро – були поранені за минулу добу на Донеччині через російські обстріли, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у місті Часів Яр. Ще 5 людей в області зазнали поранення», – написав він у телеграмі вранці 30 березня.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення відомо про 1437 загиблих і 3307 поранених у регіоні – без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі. Ці міста, практично повністю зруйновані російськими ударами, перебувають в окупації, точна кількість загиблих там невідома.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 26 березня підтвердило загибель 8 401 і поранення 14 023 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.