Сили оборони відбили 28 російських атак на Бахмут за добу – Генштаб

Російські війська за попередню добу завдали п’ять ракетних і 25 авіаційних ударів, а також 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – повідомляє командування.

За повідомленням, російські війська вели безуспішні спроби наступу на Лиманському напрямку в районах Стельмахівки та Виїмки, а також на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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«На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області», – повідомляє штаб.

За даними командування, російські війська продовжують тиснути на українських громадян в окупованому Криму. Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять «активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення».

Генштаб звітує про п’ять ударів по районах зосередження російських військ і знищення російського бомбардувальника Су-24М силами протиповітряної оборони. Крім того, за зведенням, українські ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога.