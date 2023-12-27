ОВА: через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули 5 людей, ще 3 поранені

Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули п’ять людей, ще 3 поранені, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«За 26 грудня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Торецьку, 1 у Північному, Авдіївці і Красногорівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення», – йдеться у повідомленні.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.