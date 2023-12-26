Барабаш: кількість обстрілів Авдіївки зросла, сьогодні через атаки загинула людина, ще одна поранена

Кількість російських обстрілів Авдіївки зросла, внаслідок сьогоднішніх атак загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Місто більше руйнується, більше обстрілів, більше гине мирне населення. Збільшена кількість обстрілів як по місту, так і по позиціях навколо міста. Якщо ще тиждень тому ми фіксували в середньому 30 обстрілів протягом доби на території громади, то останні кілька днів 40 і більше. Розуміємо, що ворог не може реалізувати свої плани з оточення і взяття міста, намагається це компенсувати щільністю обстрілів», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, сьогодні внаслідок обстрілів загинула одна людина – чоловік 1966 року народження, його дружина поранена.



«Ворог штурмує цілодобово. Гатять цілодобово. Тихіше і легше не стає», – додав Барабаш.

Він зазначив, що в Авдіївці залишаються 1203 людини.

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9 грудня аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.