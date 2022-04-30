Кириленко: на Донеччині через обстріли військ РФ поранені 9 цивільних, з яких четверо – діти

На Донеччині через обстріли російських військових 30 квітня поранень зазнали дев’ятеро цивільних, з яких четверо – діти, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 – у Дробишевому», – повідомив Кириленко.

За його словами, також у Бахмуті померла людина, поранена на Луганщині.

За словами Кириленка, також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо трьох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Раніше сьогодні Кириленко казав про сімох поранених на Донеччині.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.