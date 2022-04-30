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Війська РФ обстріляли Добропілля на Донеччині, поранені сім людей, зокрема троє дітей – ДСНС

Обстріл стався вранці 30 квітня (фото ілюстраційне)

Сім людей, зокрема троє дітей, поранені в Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомила 30 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні о 08:47 до ДСНС надійшла інформація про те, що в Добропіллі Покровського району стався обстріл. У результаті семеро осіб зазнали травм, з них троє дітей 2015, 2015 і 2017 р.н. Чоловік 1973 року народження зазнав черепно-мозкової травми. Наразі він госпіталізований у хірургічне відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта травмованих проходять амбулаторне лікування», – йдеться в повідомленні.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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