На Донеччині через російські удари за добу загинули 5 людей – влада

Руйнування в Костянтинівці, серпень 2025 року
Руйнування в Костянтинівці, серпень 2025 року

На Донеччині минулої доби внаслідок російських ударів загинули п’ятеро людей: троє у Костянтинівці і двоє в Іллінівці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ще дві людини в області за добу були поранені.

Очільник ОВА зазначив, що всього за добу російські війська 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

