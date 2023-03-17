ОВА: на Донеччині за добу загинули двоє людей, вісім – поранені через обстріли РФ

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, восьмеро – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 16 березня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Торецьку та селі Красногорівка. Ще 8 людей в області зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення відомо про 1414 загиблих і 3218 поранених у регіоні – без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі. Ці міста, практично повністю зруйновані російськими ударами, перебувають в окупації, точна кількість загиблих там невідома.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 12 березня підтвердило загибель 8 231 і поранення 13 734 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.