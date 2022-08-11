11 цивільних загинули через обстріли на Донеччині 10 серпня – голова ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів із боку російських сил загинули 11 людей, ще восьмеро було поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: шістьох – у Бахмуті, трьох – у Соледарі, одного – у Красногорівці й одного – в Авдіївці. Ще вісім людей поранені», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його даними, за час повномасштабного вторгнення від 24 лютого загарбники вбили щонайменше 716 цивільних жителів Донеччини, поранили ще 1831. При цьому, наголосив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі.