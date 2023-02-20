Троє цивільних людей загинули через російські обстріли Донеччини – ОВА

Троє цивільних жителів загинули на Донеччині через обстріли минулої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Напередодні росіяни завдали три ракетні удари по області: у Краматорську пошкоджено промислове підприємство, у Ясногірці – територію автосервісу та прилеглу 3-поверхівку, у Клебан-Бику – територію колишньої шахти. На Донецькому напрямку одна людина загинула в Авдіївці. Місто зазнало двох авіаракетних ударів, двох артобстрілів, обстрілу з «Градів» і танкового обстрілу… На Горлівському напрямку загинули дві людини: у Бахмуті та Богданівці Часовоярської громади», – написав він у телеграмі.

Цього місяця в інтерв’ю Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній Україні частині Донецької області на даний час проживає близько пів мільйона людей.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі російського президента щодо «захоплення Донбасу».