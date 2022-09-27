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На Донеччині через атаки військ РФ загинули три людини, ще 12 поранені – ОВА

Краматорськ після чергової атаки російських військ, вересень 2022 року

На Донеччині через російські атаки минулої доби загинули три людини, ще 12 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Поранень люди зазнали у Бахмуті, Краматорську, Авдіївці, Красногорівці та Нетайлові.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок російських атак постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких – Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.

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