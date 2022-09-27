На Донеччині через атаки військ РФ загинули три людини, ще 12 поранені – ОВА

На Донеччині через російські атаки минулої доби загинули три людини, ще 12 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Поранень люди зазнали у Бахмуті, Краматорську, Авдіївці, Красногорівці та Нетайлові.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок російських атак постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких – Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.