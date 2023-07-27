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Донеччина й Харківщина: двоє людей загинули від обстрілів за добу, 13 поранені

Вночі російська армія завдала удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп’янського району.

За добу від російських обстрілів загинув один мирний житель Донецької області, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 26 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Залізному. Ще дев’ять людей за добу дістали поранення», – заявив він
Кириленко повідомив про обстріли кількох населених пунктів області.

Зокрема, отримали пошкодження будинки в Кураховому, а також Авдіївський коксохімічний завод.

«На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок» – заявив голова ОВА.

На Харківщині також одна загибла цивільна за добу, повідомив голова регіону Олег Синєгубов. Він зазначив, що вночі російська армія завдала удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп’янського району.

«Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній», – написав він.

Також про обстріли повідомляли адміністрації Сумської та Херсонської області, без постраждалих.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

67-річна жителька Миколаївщини шукає міни та уламки снарядів металошукачем (відео)
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67-річна жителька Миколаївщини шукає міни та уламки снарядів металошукачем (відео)

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