Донеччина й Харківщина: двоє людей загинули від обстрілів за добу, 13 поранені

За добу від російських обстрілів загинув один мирний житель Донецької області, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 26 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Залізному. Ще дев’ять людей за добу дістали поранення», – заявив він

Кириленко повідомив про обстріли кількох населених пунктів області.

Зокрема, отримали пошкодження будинки в Кураховому, а також Авдіївський коксохімічний завод.

«На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок» – заявив голова ОВА.

На Харківщині також одна загибла цивільна за добу, повідомив голова регіону Олег Синєгубов. Він зазначив, що вночі російська армія завдала удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп’янського району.

«Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній», – написав він.

Також про обстріли повідомляли адміністрації Сумської та Херсонської області, без постраждалих.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.