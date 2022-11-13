Армія РФ вдарила ракетами по житловому будинку в Кураховому, постраждала жінка – ОВА

Війська РФ у неділю, 13 листопада, завдали ракетного удару по місту Курахове Донецької області, йдеться в повідомленні очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в телеграмі.

Російська ракета влучила у двоповерховий будинок, внаслідок чого пошкоджень зазнали два сусідні будинки та адміністративна будівля, повідомив місцевий чиновник.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина, обійшлося без загиблих.

Кириленко зазначив, що уся територія Донецької області прострілюється окупантами. Тому він закликає жителів евакуюватися.

«Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!», – закликав голова області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.