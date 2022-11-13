На Донбасі бійці Нацгвардії розгромили колону російської військової техніки – МВС

У Донецькій області бійці Національної гвардії продовжують успішно знищувати російську військову техніку, повідомляє пресслужба МВС України.

Так, військові РФ намагались просунутися колоною: одним танком та п’ятьма БМП, однак у них цього не вийшло зробити.

«Гвардійці у результаті бою знищили танк та дві БМП, решті техніки РФ вдалося відійти із ліній вогню. Але таким чином спробу наступу було відбито», – додали в відомстві.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу 12 листопада вдалось ліквідувати ще 650 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 80 860 своїх військових, йдеться в повідомленні Генштабу.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.