ОВА: Запорізька область вночі потрапила під обстріл, уламки збитої ракети впали в райцентрі

У ніч на неділю 13 листопада армія РФ атакувала одне із сіл на Запоріжжі, розповів у телеграмі голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О другій годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне із сіл Запорізького району», – йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого чиновника, в результаті обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими.

«Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя», – додав Старух.

12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила, що відпрацювали по російських повітряних об’єктах українські сили протиповітряної оборони. Громадян попереджали, що уламки впали на вулиці одного з районів міста.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.