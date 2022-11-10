Із окупованої частини Запоріжжя в день випускають не більше 150 автівок – мер Мелітополя

Російські окупанти значно сповільнили виїзд цивільних з окупованої частини Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу 10 листопада.

«На Василівці сьогодні черги немає. Але черги немає не через те, що немає охочих виїхати, а через те, що виїхати надскладно. Сьогодні, щоб через Василівку виїхати до Запоріжжя, треба подати заяву на виїзд і отримати спеціальний дозвіл, перепустку для виїзду. В Мелітополі просто щоб записатися на подачу цієї заявки, треба місяць чекати в черзі», – розповів він.

Федоров додав, що через великі черги в місті мелітопольці подають заявки у найближчих селах. Розгляд заявки триває два тижні, після яких окупаційна адміністрація дозволяє або забороняє виїзд.

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«Який алгоритм ухвалення цього рішення, нікому не відомо. Але в цифрах, на жаль, це виглядає наступним чином: якщо у вересні або серпні ми бачили щодня тисячу автівок, які приїжджали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, то останніми днями це не більше ніж 150 автівок на добу, майже в десять разів менше», – порівняв Федоров.

Він також зазначив, що російські війська активно використовують окуповане місто як логістичний центр, надто після того, як через підриви залізничних мостів не можуть користуватися залізницею.

«Сьогодні є переміщення як у бік Херсонського напрямку, так і в біг Запорізької лінії фронту», – додав мер Мелітополя.

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Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію територій чотирьох українських областей, в тому числі Запорізької, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

7 листопада мер міста заявив, що армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території, вимагаючи від людей спецзаяви та влаштовуючи спецперевірки.