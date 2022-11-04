«Окупанти не накурилися»: Федоров повідомив про вибухи в Мелітопольському районі

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров 4 листопада повідомив про вибухи в Мелітопольському районі.

«Окупанти не накурилися сьогодні в Мелітополі, тож продовжили палити у Мелітопольському районі. Чотири гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок», – заявив він.

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Федоров вказав на те, що міст був пошкоджений тиждень тому.

«Сподіваюсь, на цей раз остаточно втомився», – додав мер Мелітополя,

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Водночас місцева влада регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях.