Спецзаявки і перевірка: армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя – мер

Армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер міста Іван Федоров.

«Спочатку треба прийти у комендатуру і написати заяву, в якій розписати, хто ти, хто твої родичі, чим ти займався із 2014 року. І потім хтось буде ухвалювати якесь рішення... Але подача заявки не є гарантією, що тобі дозволять виїзд. Є випадки, коли була подана заявка, отриманий дозвіл на виїзд, люди приїжджали до «Василівки» (пропускний пункт – ред.), а там «кадирівці» розвертали їх і говорили: «Ми вас не хочемо випускати», – зазначив Федоров.

За його словами, наразі лише у Мелітополі черга на подачу таких спецзаявок уже до середини грудня.

«Якщо раніше через «Василівку» до Запоріжжя виїжджало приблизно тисяча людей на добу, то за останній тиждень з усіх чотирьох тимчасово окупованих областей випустили всього 980 людей», – стверджує Федоров.

25 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що можливість виїхати з тимчасово окупованих Росією територій «майже вичерпана».

У відомстві також нагадали, що усі, хто має бажання евакуюватися, можуть повідомити про це через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot або ж на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.