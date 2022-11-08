«Перетворюють на військову базу»: у Мелітополі й районі війська РФ займають помешкання цивільних – мер

У Мелітополі та Мелітопольському районі російські війська займають помешкання цивільних, перетворюючи місто та навколишні населені пункти на «військову базу», заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

«Вони заїжджають і займають повністю села, квартири, домівки. Із підтвердженої інформації є те, що у селищах в Михайлівському районі заїжджають чеченці, займаються безчинством, і їх ніхто не контролює. Це все закінчується тим, що вони між собою роблять перестрілки, і ніхто не може усмирити їх. Також є приклад, коли в селищі Полянівка вони масово заселили село, і сьогодні там саме з Херсонського напрямку будують лінію оборони, руйнуючи наші зрошувальні канали (беруть плити і саме з цих плит будують лінію оборони). Також вони заселяються безпосередньо в саме місто Мелітополь», – стверджує Федоров.

Він також додав, що у Мелітополі російські військові масово перевдягаються у цивільний одяг, намагаючись видати себе за місцевих жителів.

З огляду на російську окупацію міста, а також бойові дії редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з інших незалежних джерел.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію територій чотирьох українських областей, включаючи Запорізької, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

7 листопада мер міста заявив, що армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території, вимагаючи від людей спецзаяви та влаштовуючи спецперевірки.

22 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська у Херсоні«переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання».