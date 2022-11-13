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650 військових та два танки: в Генштабі підрахували втрати армії Росії за добу

Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на околицях міста Лиман, раніше звільненого ЗСУ від російської армії. Лиман, Донецька область, 5 жовтня 2022 року

За минулу добу 12 листопада бійцям ЗСУ вдалось ліквідувати ще 650 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 80 860 своїх військових, йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

  • танків – 2840 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 5742 (+12) од
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од
  • РСЗВ – 393
  • засоби ППО – 206 (+1) од
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1)
  • крилатих ракет – 399
  • кораблів /катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од
  • спеціальної техніки –160 (+0).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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