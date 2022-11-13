650 військових та два танки: в Генштабі підрахували втрати армії Росії за добу

За минулу добу 12 листопада бійцям ЗСУ вдалось ліквідувати ще 650 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 80 860 своїх військових, йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

танків – 2840 (+2) од

бойових броньованих машин – 5742 (+12) од

артилерійських систем – 1837 (+8) од

РСЗВ – 393

засоби ППО – 206 (+1) од

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1)

крилатих ракет – 399

кораблів /катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од

спеціальної техніки –160 (+0).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.