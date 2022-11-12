Нові дані Генштабу ЗСУ щодо втрат армії РФ: за добу 810 військових та 24 танки

Українським військовим за останню добу вдалось знищити ще 810 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових, повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 12 листопада.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

танків ‒ 2838 (+24),

бойових броньованих машин - 5730 (+34) од,

артилерійських систем ‒ 1829 (+12) од,

РСЗВ ‒ 393

засобів ППО ‒ 205

літаків ‒ 278,

гелікоптерів ‒ 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1506

крилатих ракет ‒ 399

кораблів/катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4279 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 160.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.