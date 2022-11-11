«Темп не падає»: у штабі навели дані про втрати Росії за добу

Російська армія втратила 710 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 листопада.

«Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська втратили загалом 79 400 людей від початку повномасштабного вторгнення, а також:

2814 танків (+10)

5696 бойових броньованих машин (+14)

1817 артилерійських систем (+12)

393 реактивних систем залпового вогню

205 засобів протиповітряної оборони

278 літаків

261 гелікоптер (+1)

1505 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+6)

399 крилатих ракет

16 кораблів

4259 автомобілів і автоцистерн (+17)

159 одиниць спеціальної техніки

Командування зазначає, що дані уточнюються.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.